Житель Бурятии в памперсе и простыне сбежал из реанимации

Вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7» сообщил о розыске Гавриила Меньшикова. Мужчина 1958 года рождения покинул отделение реанимации Центральной районной больницы. При этом из одежды на нем был только памперс и накинутая белая простыня. Сообщается, что мужчина ведёт себя неадекватно.Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост около 155-160 см.Всех, кто располагает информацией о мужчине, просят сообщить в дежурную часть райотдела полиции по тел: 8 (30131) 41-432.Фото: «Баргузин-инфо.24/7»