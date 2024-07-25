Происшествия 25.07.2024 в 09:58

Более 400 человек продолжают бороться с лесными пожарами в Бурятии

Причиной возникновения всех возгораний стала сухая гроза
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 400 человек продолжают бороться с лесными пожарами в Бурятии

За прошедшие сутки в республике обнаружено 7 лесных пожаров в Муйском и Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения всех возгораний стала сухая гроза.

- На утро 25 июля продолжаются работы по тушению 25 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. Потушено 6 возгораний в Курумканском, Кяхтинском, Северо-Байкальском районах.На тушении работают 423 человека из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны, привлеченных и арендаторов. Задействовано 64 единицы лесопожарной техники, - сообщили в РАЛХе.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 6114,8 га, из них 1460 га - нелесная. Угрозы населенным пунктам нет.

В Бурятии действует режим ЧС регионального значения.

Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.

О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

 

Фото: РАЛХ  

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