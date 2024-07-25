Происшествия 25.07.2024 в 10:21
В Бурятии свернули паромную переправу через реку Джида
В результате четыре села отказались отрезаны от райцентра
Текст: Андрей Константинов
В Джидинском районе Бурятии из-за поднятия уровня воды свернули понтонную переправу через реку Джида. Как сообщает вайбер-чат «Джида-инфо.24/7», в результате отрезанными от райцентра оказались села Зарубино, Боций, Цаган-Усун и Енхор.
«Переправа возобновит работу после нормализации обстановки. Есть автомобильное сообщение с поселком Наушки Кяхтинского района», - сообщили в чате.
Напомним, обильные осадки привели к повышению уровня рек в нескольких районах Бурятии. От подтопления пострадали жители Окинского, Тункинского, Джидинского и Закаменского районов. Вчера в Джидинском районе из-за угрозы подтопления власти эвакуировали персонал и детей из лагеря «Черемушки».
Фото: «Джида-инфо.24/7»
«Переправа возобновит работу после нормализации обстановки. Есть автомобильное сообщение с поселком Наушки Кяхтинского района», - сообщили в чате.
Напомним, обильные осадки привели к повышению уровня рек в нескольких районах Бурятии. От подтопления пострадали жители Окинского, Тункинского, Джидинского и Закаменского районов. Вчера в Джидинском районе из-за угрозы подтопления власти эвакуировали персонал и детей из лагеря «Черемушки».
Фото: «Джида-инфо.24/7»
Тегиподтопление