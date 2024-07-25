74-летняя пенсионерка из Улан-Удэ неудачно поиграла в трейдера

В Улан-Удэ жертвой мошенников стала 74-летняя пенсионерка из Улан-Удэ. Пытаясь заработать на покупке/продаже растущих в цене акций, она отдала мошенникам около 800 тысяч рублей.

С заявлением в полицию она обратилась 23 июля.

- В начале июля с ней связались представители инвестиционной компании и предложили удаленный заработок на покупке акций крупных компаний. Предложив пассивный доход, звонивший пообещал женщине высокий процент от вложенных сумм. Для начала «работы» женщину попросили перевести три тысячи рублей в реальный благотворительный фонд, а потом еще 11 тысяч рублей, - рассказали в МВД республики.

Под руководством аферистов женщина скачала на мобильный телефон необходимые для «работы» мобильные приложения. Делая ставки на выгодные позиции, пожилая женщина видела, как рос виртуальный доход на ее инвестиционном счете.

- В итоге женщина внесла на счет все имеющиеся личные сбережения – 280 тысяч рублей. Также она заняла у брата и сестры по 20 и 30 тысяч рублей. После каждого такого пополнения сумма на счете увеличивалась вдвое. В заключение она еще взяла кредит на 550 тысяч и 21 июля вдруг обнаружила, что все переписки с менеджерами компании исчезли, а приложение удаленного заработка испарилось, - добавили в полиции.

В МВД республики призывают граждан быть бдительными и не верить малознакомым людям, обещающим большую доходность в короткие сроки.

Фото: loon.site