В Улан-Удэ покончила с собой женщина, которую выселяли из квартиры

В администрации Советского района Улан-Удэ прокомментировали жуткую историю, случившуюся сегодня в доме на ул. Мира. Там покончила с собой женщина, которую выселяли из квартиры.Как рассказали в администрации, дом ул. Мира, 42 в 2016 году был признан аварийным и подлежащим сносу. Расселение жильцов осуществлялось по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года». Всех жителей расселили. Собственники получили денежную компенсацию, а арендаторам предоставили жильё по договорам социального найма в микрорайоне Зеленый.«Данная супружеская пара – 63-летний мужчина и 63-летняя женщина - занимала квартиру незаконно. В 2021 Советский райсуд Улан-Удэ признал, что пара не имеет прав собственности на эту квартиру, в связи с чем им по закону не могли предоставить другое жильё или денежную компенсацию. Администрация района совместно с Управлением соцзащиты населения Улан-Удэ пытались решить их жилищный вопрос. Супругам предлагалось помещение в организацию социального обслуживания Минсоцзащиты («Шанс», «Доверие»), но они отказались», - рассказали чиновники.Также в администрации сообщили, что погибшая женщина была зарегистрирована в другом доме по этой же улице общей площадью 42,3 кв.м. Там проживала её мать, а всего в жилище было зарегистрировано 6 человек.«Администрация неоднократно проводила беседы с родственниками погибшей на предмет оказания помощи в разрешении ситуации с дочерью, однако забрать ее в свою квартиру они отказывались. В связи с формальным наличием жилья ей не было возможности первоочерёдно предоставить социальное жильё», - отмечают представители властей.15 июля судебный пристав вручил женщине уведомление о необходимости исполнения судебного решения. Паре повторно рассказали о возможности размещения в организации социального обслуживания. 23 июля пристав снова приехал к супругам, и они сообщили, что подбирают себе иное жилье. 25 июля, по сообщениям очевидцев, супруг женщины отправился на подработку, а с женщиной произошла трагедия.