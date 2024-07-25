Происшествия 25.07.2024 в 11:51

70-летний улан-удэнец не смог выбраться из пожара и попал в больницу

Другой горожанин сумел эвакуировался самостоятельно
A- A+
Текст: Елена Кокорина
70-летний улан-удэнец не смог выбраться из пожара и попал в больницу

Короткое замыкание стало причиной двух пожаров в жилых домах Улан-Удэ. В первом случае мужчина сумел позаботиться о себе и эвакуировался самостоятельно, а во втором пожилой горожанин пострадал и оказался в больнице.

Один из пожаров случился на улице Гагарина.

- Загорелась квартира двухэтажного жилого дома. До прибытия пожарных жилец квартиры эвакуировался самостоятельно. Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировали на площади 5 квадратных метров, - рассказали в МЧС республики.

Второй пожар произошел в 113 микрорайоне в квартире пятиэтажного дома.

- Пострадал мужчина 1953 года рождения, его госпитализировали. Возгорание на одном квадратном метре ликвидировали 4 специалиста и 1 единица техники, - добавили в ГО и ЧС.

Фото:  МЧС РБ

Теги
пожар пострадавшие жители улан-удэ тушение замыкание короткое замыкание

Все новости

В Бурятии продолжается прием заявок на участие в проекте «Мама-предприниматель»
25.07.2024 в 12:29
Группа коров-беспризорниц в Бурятии ищет своего хозяина
25.07.2024 в 12:27
Жителей Улан-Удэ приглашают на открытую лекцию бурятского художника Зорикто Доржиева
25.07.2024 в 12:23
В Бурятии поздравили работников торговли и общепита
25.07.2024 в 12:03
В Улан-Удэ покончила с собой женщина, которую выселяли из квартиры
25.07.2024 в 11:51
70-летний улан-удэнец не смог выбраться из пожара и попал в больницу
25.07.2024 в 11:51
Фермеры Бурятии соберутся на День поля
25.07.2024 в 11:32
«Весь наш берег захвачен»
25.07.2024 в 11:24
74-летняя пенсионерка из Улан-Удэ неудачно поиграла в трейдера
25.07.2024 в 11:23
Жители Бурятии вышли в поле для сбора конопли
25.07.2024 в 10:53
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июля

Читайте также
В Улан-Удэ покончила с собой женщина, которую выселяли из квартиры
Чиновники сообщили, что жилье в аварийном доме она занимала незаконно
25.07.2024 в 11:51
74-летняя пенсионерка из Улан-Удэ неудачно поиграла в трейдера
Мошенникам удалось развести ее на 800 тысяч рублей
25.07.2024 в 11:23
В Бурятии свернули паромную переправу через реку Джида
В результате четыре села отказались отрезаны от райцентра
25.07.2024 в 10:21
Более 400 человек продолжают бороться с лесными пожарами в Бурятии
Причиной возникновения всех возгораний стала сухая гроза
25.07.2024 в 09:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru