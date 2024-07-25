70-летний улан-удэнец не смог выбраться из пожара и попал в больницу

Короткое замыкание стало причиной двух пожаров в жилых домах Улан-Удэ. В первом случае мужчина сумел позаботиться о себе и эвакуировался самостоятельно, а во втором пожилой горожанин пострадал и оказался в больнице.

Один из пожаров случился на улице Гагарина.

- Загорелась квартира двухэтажного жилого дома. До прибытия пожарных жилец квартиры эвакуировался самостоятельно. Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировали на площади 5 квадратных метров, - рассказали в МЧС республики.

Второй пожар произошел в 113 микрорайоне в квартире пятиэтажного дома.

- Пострадал мужчина 1953 года рождения, его госпитализировали. Возгорание на одном квадратном метре ликвидировали 4 специалиста и 1 единица техники, - добавили в ГО и ЧС.

Фото: МЧС РБ