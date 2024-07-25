Происшествия 25.07.2024 в 13:44

Улан-удэнский автомобилист вновь сбил опору у дороги

На этот раз происшествие случилось на Верхней Березовке
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнский автомобилист вновь сбил опору у дороги

Сегодня, 25 июля, сотрудники МБУ «Горсвет» вновь работали над восстановлением сбитой опоры наружного освещения. Автомобилист въехал в нее прошедшей ночью.

- Опору наружного освещения сбили на Верхней Березовке по улице Калиновая. В процессе восстановления бригада Железнодорожного района задействовала бурильно-крановую машину, КамАЗ опоровоз и автобус, - комментируют в МБУ«Горсвет» и просят автомобилистов быть внимательными и осторожными на дорогах.

В ведомстве добавляют, что водитель, сбивший опору уличного освещения, несёт «двойную» ответственность.

- В первую очередь – за несоблюдение правил дорожного движения. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы на восстановление сбитой опоры.

Напомним, что аналогичный случай произошел всего день назад. В утреннее время иномарка сбила опору по улице Сахьяновой. Ее оперативно восстановили с помощью спецтехники.

Фото:  МБУ "Горсвет"

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