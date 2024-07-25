В Бурятии подмывает дорогу у села Пестерево

В самом селе Пестерево из-за обильных осадков было подтоплено 13 придомовых участков и столько же погребов частных домов. Сейчас там продолжается откачка воды силами местных коммунальщиков.







В связи с ливнями и подтоплениями в Пестерево администрация ввела в Тарбагатайском районе режим «Повышенная готовность».







В Бурятии из-за сильных дождей подмыло дорожное полотно между 54 и 55 километром автодороги Улан-Удэ – Николаевский – Подлопатки напротив села Пестерево, сообщает вайбер-чат «Тарбагатай-инфо. 24/7». Водителей просят быть особо внимательными, проезжая данный участок.Фото: «Тарбагатай-инфо. 24/7»