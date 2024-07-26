Происшествия 26.07.2024 в 09:27
В Бурятии главный финансист райадминистрации попала под уголовку
Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности уголовного дела, возбужденного по итогам проверки природоохранной прокуратуры в Мухоршибирском районе. Как уточнили в следственном ведомстве, его фигурантом стала начальник финансового управления районной администрации. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным следствия, в конце 2022 года чиновница для уменьшения объема выполняемой работы, зная, что плата за негативное воздействие на окружающую среду носит целевой характер и не может быть использована на другие цели, не приняла меры к составлению проекта бюджета и внесению в ранее утвержденный бюджет соответствующих изменений, предусматривающих увязку вышеуказанных платежей с соответствующими целями. В результате поступившие в 2022 году в бюджет района неналоговые доходы в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду в сумме более 19 млн. рублей были направлены не по целевому назначению.
«В настоящее время следователи проводят следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения», - сообщили в Следственном комитете.
Фото: «Номер один»
По данным следствия, в конце 2022 года чиновница для уменьшения объема выполняемой работы, зная, что плата за негативное воздействие на окружающую среду носит целевой характер и не может быть использована на другие цели, не приняла меры к составлению проекта бюджета и внесению в ранее утвержденный бюджет соответствующих изменений, предусматривающих увязку вышеуказанных платежей с соответствующими целями. В результате поступившие в 2022 году в бюджет района неналоговые доходы в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду в сумме более 19 млн. рублей были направлены не по целевому назначению.
«В настоящее время следователи проводят следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения», - сообщили в Следственном комитете.
Фото: «Номер один»