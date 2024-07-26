Убийце в Бурятии увеличили тюремный срок на один год

За умышленное убийство Верховный суд Бурятии увеличил срок наказания осужденному. Ранее районным судом республики ему было назначено 8 лет лишения свободы, но прокурор счел приговор слишком мягким и подал апелляцию.

- В марте 2024 года на дачном участке поселка Селенгинск, после совместного распития спиртного, между двумя мужчинами возникла ссора и осужденный металлической трубой нанес знакомому удары по голове. От полученных травм тот скончался. Кабанский районный суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, повлекшим по неосторожности его смерть и назначил 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре республики.

Гособвинитель не согласился с выводами суда, что смерть потерпевшему причинена по неосторожности и подал апелляцию.

- Верховный суд республики, рассмотрев представление прокурора увеличил срок осужденному и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: loon.site