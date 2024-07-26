Происшествия 26.07.2024 в 10:01
В Бурятии действуют 24 лесных пожара
За сутки в лесах возникли два новых возгорания
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за прошедшие сутки обнаружили 2 новых лесных пожара в Муйском районе. Причиной их возникновения стала сухая гроза, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 26 июля в республике продолжают действовать 24 лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Ликвидировано 3 возгорания - в Курумканском, Кяхтинском и Северо-Байкальском районах.
«На тушении работают 425 человек, задействовано 63 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 5846 га, из них 1460 нелесная. Угрозы населенным пунктам нет», - рассказали в РАЛХе.
Фото: РАЛХ
На утро 26 июля в республике продолжают действовать 24 лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Ликвидировано 3 возгорания - в Курумканском, Кяхтинском и Северо-Байкальском районах.
«На тушении работают 425 человек, задействовано 63 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 5846 га, из них 1460 нелесная. Угрозы населенным пунктам нет», - рассказали в РАЛХе.
Фото: РАЛХ
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