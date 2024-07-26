В Бурятии действуют 24 лесных пожара

В Бурятии за прошедшие сутки обнаружили 2 новых лесных пожара в Муйском районе. Причиной их возникновения стала сухая гроза, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.На утро 26 июля в республике продолжают действовать 24 лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Ликвидировано 3 возгорания - в Курумканском, Кяхтинском и Северо-Байкальском районах.«На тушении работают 425 человек, задействовано 63 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 5846 га, из них 1460 нелесная. Угрозы населенным пунктам нет», - рассказали в РАЛХе.Фото: РАЛХ