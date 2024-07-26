Происшествия 26.07.2024 в 10:02

Мошенник в Улан-Удэ попался на оформлении кредита на знакомую

В полиции устанавливают его причастность и к другим подобным случаям
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Текст: Елена Кокорина
Мошенник в Улан-Удэ попался на оформлении кредита на знакомую

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего мошенника. Воспользовавшись пьяным состоянием своей знакомой, он оформил на нее кредит через мобильное приложение и перевел все деньги себе.

- В апреле житель Железнодорожного района распивал спиртные напитки дома у своей 60-летней знакомой. Когда хозяйка застолья опьянела, он взял ее кнопочный телефон и переставил сим-карту в свой смартфон. Затем злоумышленник установил приложение одного из банков и восстановил доступ в личный кабинет потерпевшей. Подозреваемый оформил кредит в размере 20 тысяч рублей и перевел денежные средства на свой счет, а затем, удалив все данные, вернул сим-карту в телефон собутыльницы, - рассказали в МВД республики.

Об имеющейся кредитной задолженности женщина узнала лишь спустя пару месяцев, когда ей позвонили менеджеры банка и уведомили о необходимости погашения долга.

- Задержанный ранее был уже судим за кражу. Не работает и злоупотребляет спиртными напитками. Он раскаялся в содеянном и пообещал вернуть все деньги своей знакомой. Сейчас следователями устанавливается его возможная причастность и к другим аналогичным противоправным деяниям, - добавили в полиции.

Фото:  loon.site

 

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