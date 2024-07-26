Частная придомовая камера в Улан-Удэ засняла участников бытовой кражи

18-летний житель Улан-Удэ украл из дома вещи, принадлежащие недавно переехавшей туда семье. Однако остаться незамеченным ему не удалось, так как у соседнего дома была установлена исправная камера видеонаблюдения.

С заявлением в полицию обратилась 49-летняя жительница Советского района.

- Женщина рассказала, что в начале июня она с семьей переехала в арендованный частный дом в микрорайоне Вагжанова. Семья перенесла часть личный вещей в сарай на приусадебном участке, но 28 июня муж потерпевшей обнаружил, что порядок вещей в надворной постройке нарушен, а из сарая пропали индукционная плита, блендер, спиннинг, болгарка и ковер. Граждане обратились к соседу, у которого имеется система видеонаблюдения и увидели, что на их участок заходили двое молодых людей, - рассказали в МВД республики.

Оперативники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался 18-летний местный житель, проживающий неподалеку от места происшествия.

- Стоит отметить, что подозреваемый ввел в заблуждение и своего знакомого, который помогал ему переносить вещи, сказав, что в этом доме проживает его тетя, и она попросила забрать имущество. Часть похищенного он продал за бесценок, а остальное выбросил. Молодой человек не работает, ранее не судим, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один