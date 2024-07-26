Происшествия 26.07.2024 в 10:37

Молодой мотоциклист насмерть разбился на сельской дороге в Бурятии

Ему было всего 20 лет
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Текст: Елена Кокорина
Молодой мотоциклист насмерть разбился на сельской дороге в Бурятии

Вчера ночью, 25 июля, в Окинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Опрокинувшись, 20-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу.

В ГАИ республики рассказали, что парень был на мотоцикле «Рэйсер» без шлема и не имел прав.

- Следуя со стороны села Орлик в направлении села Саян молодой человек не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП он получил тяжелые травмы и скончался при транспортировке в медучреждение, - комментируют в полиции.

Также в полиции отмечают, что вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 252 нарушения ПДД. 17 пьяных водителей были задержаны и отстранены от права управления транспортным средством. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 32 аварии с механическими повреждениями ТС, одно из которых с погибшим человеком.

Фото: ГИБДД РБ 

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