Происшествия 26.07.2024 в 11:01

В Бурятии продолжаются поиски мужчины в памперсе

Его видели у магазинов, но пока не нашли
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжаются поиски мужчины в памперсе
В Баргузинском районе Бурятии продолжаются поиски 65-летнего Гавриила Меньшикова, который покинул отделение реанимации Центральной районной больницы. При этом из одежды на нем был только памперс и накинутая белая простыня.

Как сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», местные жители видели мужчину в районе «Шанхая» и магазина «Смак». Известно, что он родом из села Адамово, а в Баргузине родственников у него нет. Сообщается, что мужчина ведёт себя неадекватно.

Приметы мужчины: европейской внешности, худощавого телосложения, рост около 155-160 см.

Всех, кто располагает информацией о данном гражданине, просят сообщить в дежурную часть райотдела полиции по тел: 8 (30131) 41-432.

Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
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