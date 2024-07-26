Происшествия 26.07.2024 в 11:01
В Бурятии продолжаются поиски мужчины в памперсе
Его видели у магазинов, но пока не нашли
Текст: Андрей Константинов
В Баргузинском районе Бурятии продолжаются поиски 65-летнего Гавриила Меньшикова, который покинул отделение реанимации Центральной районной больницы. При этом из одежды на нем был только памперс и накинутая белая простыня.
Как сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», местные жители видели мужчину в районе «Шанхая» и магазина «Смак». Известно, что он родом из села Адамово, а в Баргузине родственников у него нет. Сообщается, что мужчина ведёт себя неадекватно.
Приметы мужчины: европейской внешности, худощавого телосложения, рост около 155-160 см.
Всех, кто располагает информацией о данном гражданине, просят сообщить в дежурную часть райотдела полиции по тел: 8 (30131) 41-432.
Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
Как сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», местные жители видели мужчину в районе «Шанхая» и магазина «Смак». Известно, что он родом из села Адамово, а в Баргузине родственников у него нет. Сообщается, что мужчина ведёт себя неадекватно.
Приметы мужчины: европейской внешности, худощавого телосложения, рост около 155-160 см.
Всех, кто располагает информацией о данном гражданине, просят сообщить в дежурную часть райотдела полиции по тел: 8 (30131) 41-432.
Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
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