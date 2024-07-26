Происшествия 26.07.2024 в 11:44

Из Джидинского района пытались вывезти 30 голов крупного рогатого скота

У животных не было ветеринарных документов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Из Джидинского района пытались вывезти 30 голов крупного рогатого скота

Четыре жителя Джидинского района попытались вывезти 30 голов крупного рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов, сообщили в управлении россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В управлении напомнили, что на основании п. 3. «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утвержденного Приказом Минсельхоза РФ от 13.12.2022 № 862», при производстве, реализации, переходе права собственности, перемещении (перевозке) подконтрольного товара необходимо обязательно оформлять ветеринарные сопроводительные документы.

 

Фото: Номер один

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