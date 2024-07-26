Гигантскую промоину в Улан-Удэ коммунальщики засыпали ночью

В темное время суток вчера коммунальщики работали в Светлом. Только в 01.30 мин они завершили работы по устранению самой большой в Улан-Удэ промоины, образовавшейся в поселке в результате сильного дождя.

- Дорогу в мкрн Светлый (второй подъем) полностью восстановили. Четыре самосвала, три погрузчика и грейдер всю ночь засыпали гигантский ров, образовавшийся на дороге. Сотрудники Комбината по благоустройству отгрейдировали почти один километр, - сообщают в мэрии города.

Также в мэрии предупредили, что автобусы по маршрутам N27, 27К временно не заезжают в мкрн Светлый и Первое поле в Октябрьском районе. Все остальные городские маршруты идут без изменений.

Напомним, что в городе вчера выпало 33 мм осадков – это больше половины от ежемесячной нормы. Проливной дождь, который начался с самого утра 25 июля, к вечеру просто парализовал город. Из-за возникших повсюду огромных луж образовались огромные автомобильные пробки, также было прервано движение трамваев и некоторых автобусных маршрутов. С работы домой людям пришлось добираться буквально вплавь. На окраинах столицы Бурятии некоторые дороги размыло.

Фото: скриншот видео мэрии города