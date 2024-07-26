Происшествия 26.07.2024 в 12:15

В Бурятии спасатели пришли на помощь жителям отрезанных сел

Им доставляют продукты и товары первой необходимости
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии спасатели пришли на помощь жителям отрезанных сел
В Джидинском районе Бурятии на помощь жителям подтопленных сел пришли спасатели. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, из-за подъема Джиды вода подтопила дорогу, связывающую села Тохой и Укыр-Челон с региональной автодорогой.

«Для оказания помощи пострадавшему населению в организации переправы через реку, а также для доставки продуктов и предметов первой необходимости, с 25 июля в районе отрезанных населенных пунктов организована работа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В течении дня они перевезли на аэролодке через реку 29 человек, доставили 900 кг груза, в том числе продовольствие. Работа по оказанию помощи населению продолжается», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В самом селе Тохой сейчас вода уходит с подтопленных участков, сообщает «Джида-инфо 24/7». По данным чата, ранее там было подтоплено 13 домовладений.

Фото: «Джида-инфо 24/7»
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