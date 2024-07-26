Происшествия 26.07.2024 в 12:45

За убийство сына житель Бурятии сядет на 9 лет

Своего ребенка отец до смерти забил палкой
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Текст: Елена Кокорина
За убийство сына житель Бурятии сядет на 9 лет

Ночная ссора между отцом и сыном во время распития спиртного переросла в трагедию. Она произошла в апреле этого года в Джидинском районе Бурятии.

- В ходе ссоры между родственниками началась потасовка, в которой сын укусил отца за бедро правой ноги и выбежал во двор. Находясь в состоянии опьянения и в приступе ярости, отец выбежал за ним, поднял с земли деревянную палку и с силой нанес молодому человеку два удара в область головы. Своими действиями он  причинил потерпевшему открытую черепно-мозговой травму, рвано-ушибленные раны теменной области справа, кровоизлияния в кожный лоскут головы и многие другие сопутствующие травмы, в результате которых его сын скончался в БСМП, - комментируют в Джидинском районном суде.   

В судебном заседании отец признал вину частично, сказав, что не имел умысла убивать своего сына. Между тем, суд с ним не согласился.

- Суд не нашел оснований считать, что у отца не было умысла убивать своего сына. Он указал на конфликтный характер взаимоотношений между подсудимым и потерпевшим еще до совершения преступления, а также тяжесть нанесенных телесных повреждений с помощью деревянной палки, которая от силы второго удара просто сломалась пополам, - рассказали в суде.

     Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: loon.site

 

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