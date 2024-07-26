Улан-удэнских наркоманов за решеткой оставили без дозы

В Улан-Удэ пресекли канал поставки крупной партии наркотиков в исправительную колонию № 2. Партию гашишного масла обнаружили дома у 51-летнего местного жителя.

- В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками исправительной колонии №2 и Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики была обследована территории домовладения у 51-летнего жителя Улан-Удэ. У него были обнаружены шприцы с веществом темно-зеленого цвета. Запрещенные вещества были изъяты и направлены на экспертизу, которая показала, что в шприцах находится гашишное масло общей массой более 6,5 гр., что является крупным размером, - рассказали в УФСИН республики.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Согласно оперативной информации, наркотики были предназначены для осуждённых, отбывающих наказание в исправительной колонии № 2.

Фото: УФСИН по РБ