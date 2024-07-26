Жители Бурятии массово теряют детей в ходе отдыха на Байкале

В минувшую субботу, 20 июля, на берегу Байкала в Прибайкальском районе Бурятии родители потеряли пятерых детей. За помощью в их поисках они были вынуждены обращаться в полицию. Такие данные привёл сегодня вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7».«Полицейские оперативно в течении получаса с момента поступления каждого сообщения находили детей и возвращали их родителям. Не оставляйте своих детей без присмотра», - обратились к отдыхающим в райотделе полиции.Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»