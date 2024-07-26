Происшествия 26.07.2024 в 15:02

В Бурятии на Селенге утонула 20-летняя девушка

Её тело сейчас ищут
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на Селенге утонула 20-летняя девушка
В Бурятии спасатели ведут поиски тела 20-летней девушки, которая утонула в Селенге в ночь с 24 на 25 июля. Как сообщает вайбер-чат «Тарбагатай-инфо. 24/7», происшествие случилось в районе Вахмистрово.

«К поискам привлечены три спасателя БРПСС и 2 единицы техники», сообщили в чате.

Напомним, за минувшие выходные в Бурятии утонули сразу 7 человек: пять мужчин, одна женщина и один ребенок. А вечером 24 июля в Улан-Удэ в районе автомобильного моста через Селенгу утонул 35-летний мужчина.

Фото: МЧС Бурятии
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