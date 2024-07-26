В Бурятии простились со 100-летним ветераном лесного хозяйства

Ушел из жизни ветеран лесного хозяйства Республики Бурятия Николай Борисович Агафонов. В апреле этого года ему исполнилось сто лет.

- В лесном хозяйстве Николай Борисович отработал 26 лет. Имеет множество заслуженных наград. Коллектив Республиканского агентства лесного хозяйства выражает искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами, - сообщили в РАЛХ.

В агентстве также рассказали, что Николай Борисович родился в Улан-Удэ 28 апреля 1924 года.

- Судьба у него была далеко непростая. Трудиться начал с 12 лет, а в 1942 был призван в армию. Служил десантником, минометчиком в отдельном парашютно-десантном батальоне, сапером, был в распоряжении командующего 12-ой воздушной армии, маршала Худякова. Был награжден Орденом Отечественной войны II степени; медалью «За победу над Японией». После войны работал кочегаром, помощником машиниста на железной дороге, затем трудился трактористом в Иволгинском лесхозе, занимался посадкой леса, - добавили в агентстве.

Фото: предоставлено РАЛХ