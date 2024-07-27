Работникам научного центра в Бурятии недоплатили более трех миллионов рублей

Прокуратура Октябрьского района города Улан-Удэ проверила исполнение трудового законодательства в деятельности Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.Оказалось, что в мае и июне 2024 года 87 работникам учреждения заработная плата выплачена частично. В итоге образовалась задолженность по оплате труда в размере более 3 млн рублей.«Прокуратура внесла представление руководителю учреждения. После вмешательства надзорного органа права работников восстановлены, задолженность погашена в полном объеме», - сообщили в надзорном ведомстве.Кроме того, на работодателя возбудили административное дело о невыплате заработной платы в установленный срок.Фото: «Номер один»