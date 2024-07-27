Происшествия 27.07.2024 в 11:56
Работникам научного центра в Бурятии недоплатили более трех миллионов рублей
Задолженность погасили только после вмешательства прокуратуры
Текст: Станислав Сергеев
Прокуратура Октябрьского района города Улан-Удэ проверила исполнение трудового законодательства в деятельности Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.
Оказалось, что в мае и июне 2024 года 87 работникам учреждения заработная плата выплачена частично. В итоге образовалась задолженность по оплате труда в размере более 3 млн рублей.
«Прокуратура внесла представление руководителю учреждения. После вмешательства надзорного органа права работников восстановлены, задолженность погашена в полном объеме», - сообщили в надзорном ведомстве.
Кроме того, на работодателя возбудили административное дело о невыплате заработной платы в установленный срок.
Фото: «Номер один»
Оказалось, что в мае и июне 2024 года 87 работникам учреждения заработная плата выплачена частично. В итоге образовалась задолженность по оплате труда в размере более 3 млн рублей.
«Прокуратура внесла представление руководителю учреждения. После вмешательства надзорного органа права работников восстановлены, задолженность погашена в полном объеме», - сообщили в надзорном ведомстве.
Кроме того, на работодателя возбудили административное дело о невыплате заработной платы в установленный срок.
Фото: «Номер один»
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