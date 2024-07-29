Мужчину в Улан-Удэ осудили за покушение на убийство жены

38-летнему жителю города Улан-Удэ вынесен приговор за покушение на убийство гражданской жены. Суд вынес решение лишить его свободы на шесть лет.

- В суде установлено, что в апреле 2024 года в одном из домов микрорайона Мясокомбинат мужчина распивал спиртное со своей гражданской женой. Во время застолья у них возникла ссора. Разозлившись, он взял кухонный нож и нанес потерпевшей удар в область груди, причинив тяжкий вред ее здоровью. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива, - рассказали в прокуратуре республики.

Октябрьский районный суд приговорил виновного к 6-ти годам лишения свободы. Отбывать он их будет в исправительной колонии строгого режима.

Фото: loon.site