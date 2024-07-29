21 лесной пожар действует в Бурятии

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили один лесной пожар в Курумканском районе. Причиной его возникновения стала сухая гроза, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Ликвидировано два возгорания - в Баргузинском и Курумканском районах.По состоянию на утро 29 июля в республике действует 21 лесной пожар - в Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах.«На тушении работает 401 человек и 53 единицы лесопожарной техники. Площадь лесных пожаров, которые в настоящее время действуют на территории республики, составляет 15808 га. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в РАЛХе.Фото: РАЛХ