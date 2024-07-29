Происшествия 29.07.2024 в 09:57

В Бурятии пошел в рост теневой оборот оружия

Жители Бурятии его незаконно приобретают и сбывают
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пошел в рост теневой оборот оружия

Анализ преступлений, совершенных в Бурятии в сфере незаконного оборота оружия провели в местной прокуратуре.

- С января по июнь 2024 года в республике зарегистрированы 113 преступлений данной категории. И это на 2,7 % больше, чем в 2023 году. Самыми распространенными преступлениями в указанной сфере являются незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия и основных частей огнестрельного оружия. Чуть менее – незаконные действия, связанные с боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Фиксируются также их незаконное изготовление, хищение и контрабанда, - рассказали в прокуратуре.

Большинство уголовно наказуемых деяний совершено местными жителями. Их доля составляет 97,6 %. Иностранными гражданами лишь 2,4 % .

Чуть более половины преступлений совершены лицами в возрасте от 30 до 49 лет, а в возрасте от 50 лет и старше – 46,3 %. Основные участники преступлений мужчины, но есть среди них и женщины, величина участия которых составляет 4,9%. Более 50% нарушителей не имели постоянного источника дохода, но 19,5 %  совершивших преступления являлись рабочими.

Фото:  Номер один

 

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