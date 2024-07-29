Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Бурятии

Крупное ДТП случилось в субботу днем на трассе в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, неподалеку от села Катково 39-летняя женщина за рулем «Субару Импреза» выехала на встречную полосу и врезалась в «Тойоту Хариер».





В результате аварии 34-летний пассажир «Субару» от полученных травм скончался на месте. 56-летяя женщина-водитель «Хариера» умерла в машине скорой помощи по пути в больницу. Женщину-водителя «Субару» и 60-летнего пассажира «Хариера» с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Республиканскую больницу.





Фото: ГИБДД Бурятии, Территориального центра медицины катастроф