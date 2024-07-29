Происшествия 29.07.2024 в 10:34
В Бурятии перевернулась молодая девушка на «Лексусе»
В аварии она получила травмы
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло около 6 часов вечера 28 июля в Хоринском районе Бурятии на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита. Как сообщили в ГИБДД, в 10 км от села Баян Гол 20-летняя девушка за рулем «Лексуса» не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате аварии она получила травмы и была доставлена в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
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