В Бурятии перевернулась молодая девушка на «Лексусе»

ДТП произошло около 6 часов вечера 28 июля в Хоринском районе Бурятии на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита. Как сообщили в ГИБДД, в 10 км от села Баян Гол 20-летняя девушка за рулем «Лексуса» не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате аварии она получила травмы и была доставлена в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии