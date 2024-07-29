Происшествия 29.07.2024 в 10:50

В Бурятии насмерть сбили мотоциклиста

Еще один байкер и два их пассажира получили травмы
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии насмерть сбили мотоциклиста
Сразу две крупные аварии с участием мотоциклов произошли за минувшие выходные в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в воскресенье ночью на ул. 3-го Интернационала в городе Бабушкин 47-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4» при повороте налево столкнулся с мотоциклом «Ямаха». В результате аварии 33-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте, а его 25-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован в Кабанскую ЦРБ. Как отметили в Госавтоинспекции, прав на управление мотоциклом у погибшего байкера не было.


Днем ранее на ул. Ленина в Нижнеангарске 39-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не уступил дорогу и врезался в мотоцикл «Прогаси Рэйсер». В результате аварии 31-летний байкер и его 32-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Как уточнили в ГИБДД, мужчина за рулем «Аккорда» ранее был лишен водительских прав, а у пострадавшего байкера их и вовсе не было.


Фото: ГИБДД Бурятии
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