В Бурятии насмерть сбили мотоциклиста

Сразу две крупные аварии с участием мотоциклов произошли за минувшие выходные в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в воскресенье ночью на ул. 3-го Интернационала в городе Бабушкин 47-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4» при повороте налево столкнулся с мотоциклом «Ямаха». В результате аварии 33-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте, а его 25-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован в Кабанскую ЦРБ. Как отметили в Госавтоинспекции, прав на управление мотоциклом у погибшего байкера не было.





Днем ранее на ул. Ленина в Нижнеангарске 39-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не уступил дорогу и врезался в мотоцикл «Прогаси Рэйсер». В результате аварии 31-летний байкер и его 32-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Как уточнили в ГИБДД, мужчина за рулем «Аккорда» ранее был лишен водительских прав, а у пострадавшего байкера их и вовсе не было.





Фото: ГИБДД Бурятии