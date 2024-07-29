Происшествия 29.07.2024 в 11:41
В Бурятии мужчина пропал на прогулке в лесу
Его не могут найти уже 10 дней
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии уже 10 дней не могут найти 67-летнего мужчину, который пропал 19 июля во время прогулки в лесу в районе поселка Новый Энхалук. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в поисках пропавшего мужчины были задействованы спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Они обследовали более 100 км² леса, троп и дорог, однако безрезультатно.
«Сегодня утром на поисковые работы в Кабанский район выехала вторая группа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Поисковые работы продолжаются», - сообщили в агентстве.
Напомним, 28 июля в лесу вблизи села Каленово Иволгинского района пропал 69-летний грибник. Найти его пока также не удалось.
Фото: «Номер один»
«Сегодня утром на поисковые работы в Кабанский район выехала вторая группа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Поисковые работы продолжаются», - сообщили в агентстве.
Напомним, 28 июля в лесу вблизи села Каленово Иволгинского района пропал 69-летний грибник. Найти его пока также не удалось.
Фото: «Номер один»
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