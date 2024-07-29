Происшествия 29.07.2024 в 12:10

Вор с награбленным угодил прямо в руки росгвардейцев Бурятии

С чужими вещами он вылезал из окна обворованного дома
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Текст: Елена Кокорина
Вор с награбленным угодил прямо в руки росгвардейцев Бурятии

Вор в Бурятии вылез из окна обворованной квартиры прямо в руки росгвардейцев. Мужчина украл ведра с краской, чтобы потом обменять их на выпивку.

Заметил вора и сообщил о нем в полицию бдительный житель поселка Заиграево.

- Он рассказал, что подозрительный мужчина ходит во дворе частного дома, в отсутствии собственников. Незамедлительно прибывшие на место росгвардейцы, обнаружили разбитое оконное стекло и задержали подозреваемого, который вылезал через оконный проем из дома с похищенным в руках. При себе у него был электрический кабель, счетчик и ведра с краской, - рассказали в Росгвардии Бурятии.  

Задержанный 37-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, сознался, что разбил окно и проник в дом, где ведутся ремонтные работы, с целью кражи.

- Ущерб составил 3 тысяч рублей. Краденное он поменять на спиртное. Возбуждено уголовное дело, - добавили в Росгвардии.

Фото: Росгвардия Бурятии

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вор кража росгвардия окно имущество краска кабель

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