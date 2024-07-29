Происшествия 29.07.2024 в 12:24
Житель Улан-Удэ шантажировал бывшую интимным видео
За нераспространение «компромата» мужчина требовал примирения или 15 тысяч рублей
Текст: Андрей Константинов
В полицию Улан-Удэ с заявлением о вымогательстве обратилась 43-летняя горожанка. Женщина сообщила, что бывший сожитель требует с нее 15 тысяч рублей.
Как рассказали в МВД Бурятии, улан-удэнка решила расстаться со своим мужчиной, с которым сожительствовала с октября прошлого года. Причиной этого стали его регулярные запои.
Мужчина, в свою очередь, расставаться не пожелал. Он стал угрожать подруге распространением их личного видео, которое снял втайне от нее. За нераспространение «компромата» 40-летний мужчина потребовал у сожительницы 15 тысяч рублей или примирения.
«По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый работает кузовщиком, ранее не судим», - сообщили в МВД.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в МВД Бурятии, улан-удэнка решила расстаться со своим мужчиной, с которым сожительствовала с октября прошлого года. Причиной этого стали его регулярные запои.
Мужчина, в свою очередь, расставаться не пожелал. Он стал угрожать подруге распространением их личного видео, которое снял втайне от нее. За нераспространение «компромата» 40-летний мужчина потребовал у сожительницы 15 тысяч рублей или примирения.
«По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый работает кузовщиком, ранее не судим», - сообщили в МВД.
Фото: «Номер один»
Тегивымогательство