Житель Улан-Удэ шантажировал бывшую интимным видео

В полицию Улан-Удэ с заявлением о вымогательстве обратилась 43-летняя горожанка. Женщина сообщила, что бывший сожитель требует с нее 15 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, улан-удэнка решила расстаться со своим мужчиной, с которым сожительствовала с октября прошлого года. Причиной этого стали его регулярные запои.Мужчина, в свою очередь, расставаться не пожелал. Он стал угрожать подруге распространением их личного видео, которое снял втайне от нее. За нераспространение «компромата» 40-летний мужчина потребовал у сожительницы 15 тысяч рублей или примирения.«По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый работает кузовщиком, ранее не судим», - сообщили в МВД.Фото: «Номер один»