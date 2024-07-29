Происшествия 29.07.2024 в 12:24

Житель Улан-Удэ шантажировал бывшую интимным видео

За нераспространение «компромата» мужчина требовал примирения или 15 тысяч рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ шантажировал бывшую интимным видео
В полицию Улан-Удэ с заявлением о вымогательстве обратилась 43-летняя горожанка. Женщина сообщила, что бывший сожитель требует с нее 15 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, улан-удэнка решила расстаться со своим мужчиной, с которым сожительствовала с октября прошлого года. Причиной этого стали его регулярные запои.

Мужчина, в свою очередь, расставаться не пожелал. Он стал угрожать подруге распространением их личного видео, которое снял втайне от нее. За нераспространение «компромата» 40-летний мужчина потребовал у сожительницы 15 тысяч рублей или примирения.

«По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый работает кузовщиком, ранее не судим», - сообщили в МВД.

Фото: «Номер один»
Теги
вымогательство

Все новости

В Бурятии родителям покусанного собакой ребенка выплатят 15 тысяч
29.07.2024 в 12:59
Слесарь из Бурятии перевел мошенникам более 2 млн
29.07.2024 в 12:42
Житель Улан-Удэ шантажировал бывшую интимным видео
29.07.2024 в 12:24
Жителей Бурятии просят ответить, насколько они активно заботятся об окружающей среде
29.07.2024 в 12:12
Зорикто Тогочиев проведет «День поля» в Бурятии
29.07.2024 в 12:12
Вор с награбленным угодил прямо в руки росгвардейцев Бурятии
29.07.2024 в 12:10
Работодатели не спешат платить зарплату жителям Бурятии
29.07.2024 в 11:44
В Бурятии мужчина пропал на прогулке в лесу
29.07.2024 в 11:41
Абитуриенты Бурятии подают документы в вузы онлайн
29.07.2024 в 11:36
В Бурятии ищут пропавшего грибника
29.07.2024 в 11:23
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июля

Читайте также
В Бурятии родителям покусанного собакой ребенка выплатят 15 тысяч
Взыскали сумму морального вреда с местных чиновников
29.07.2024 в 12:59
Слесарь из Бурятии перевел мошенникам более 2 млн
Его инвестиции начинались с 10 тысяч рублей
29.07.2024 в 12:42
Вор с награбленным угодил прямо в руки росгвардейцев Бурятии
С чужими вещами он вылезал из окна обворованного дома
29.07.2024 в 12:10
В Бурятии мужчина пропал на прогулке в лесу
Его не могут найти уже 10 дней
29.07.2024 в 11:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru