Слесарь из Бурятии перевел мошенникам более 2 млн

Очередной факт мошенничества, связанного с инвестированием, был зарегистрирован в Бурятии накануне. Жертвой аферистов стал 54-летний житель Северобайкальска, который перевел злоумышленникам более двух миллионов рублей.

- В начале июня мужчину, работающего вахтовым методом слесарем, заинтересовала реклама инвестиционной компании на одном из сайтов в сети Интернет. Перейдя по ссылке на сайт, он оставил заявку. Спустя некоторое время с ним связался представитель инвестиционной компании, предложил пройти бесплатное обучение и начать зарабатывать на покупке ценных бумаг, - рассказали в МВД республики.

Под руководством инструктора гражданин скачал на свой мобильный телефон приложение, и внес стартовые 10 тысяч рублей. После каждой ставки сумма на счете стремительно увеличивалась.

- С 6 по 26 июня он перевел на свой инвестиционный счет все сбережения – 700 тысяч рублей. Затем злоумышленники убедили мужчину привлечь и заемные средства. Он оформил кредиты на общую сумму 1 миллион 605 тысяч рублей и перевел все деньги мошенникам. После он попытался вывести деньги со счета, но менеджер заверил, что для этого необходимо оплатить страховку в размере 600 тысяч рублей, - добавили в полиции.

даже после этого не сообразив, что нарвался на мошенников, мужчина оформил очередную кредитную карту удаленным способом и ожидал доставку карты курьером, которая, к счастью, не смогла до него дозвониться и уехала. Только спустя несколько дней гражданин обратился в полицию и пожаловался, что не может вывести денежные средства с инвестиционного счета.

В полиции ему рассказали, что он стал жертвой мошенников и аннулировали заявку в банке на кредитную карту. Также в МВД отметили, что супруга мужчины узнала о случившемся только после того, как он обратился в полицию.

Фото: loon.site