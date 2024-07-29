Происшествия 29.07.2024 в 12:59

В Бурятии родителям покусанного собакой ребенка выплатят 15 тысяч

Взыскали сумму морального вреда с местных чиновников
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии родителям покусанного собакой ребенка выплатят 15 тысяч

Природоохранная прокуратура Бурятии добилась компенсации морального вреда 8-летнему ребенку, покусанного собакой в Северобайкальске. В результате нападения животного у него были диагностированы укушенные раны правого и левого бедер.

- В ходе проверки обращения родителей пострадавшего ребенка было установлено, что органом МСУ не приняты достаточные меры, исключающие факты нахождения на улицах города и нападения безнадзорных животных на людей. В целях защиты прав ребенка прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании с администрации г. Северобайкальска компенсации морального вреда, - рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Северобайкальский городской суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу несовершеннолетнего 15 тысяч рублей. После вступления судебного акта в законную силу в прокуратуре пообещали проконтролировать его исполнение.

Фото: loon.site 

 

 

 

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прокуратура собака укусы собак нападение суд компенсация

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