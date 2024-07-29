Уровень Селенги в Улан-Удэ может вырасти до двух метров

На 29 июля уровень реки Селенги в черте Улан-Удэ составил 166 см. За сутки произошел рост на 34 см. Вода поднимается из-за сильных дождей на юге Бурятии и севере Монголии. Ожидается, что уровень пойдет в направлении двухметровой отметки.

Уже началось информирование председателей ДНТ, которые находятся на левом берегу Селенги, а также в тех частях Октябрьского района, где есть угроза подтопления.

В прошлом году на эту дату Селенга стояла в г. Улан-Удэ на уровне 178 см. В целом, за последние три года самый высокий уровень в 269 см был отмечен в 2021 г. Бурятия вошла в многолетний многоводный период и ее столица тоже. Власти ведут мониторинг ситуации, с председателями ДНТ есть постоянная связь. Население информируют о положении с водой, в том числе, с помощью вайбер-групп. В наиболее опасных местах идет укрепление берегов, отсыпка в целях недопущения размыва береговой линии.

Власти отмечают, что если Селенга продолжит рост, то он будет происходить плавно, никакого вала воды, как на горных реках, не будет. Но граждане, которые живут в опасных местах, должны все равно учесть возможное развитие водной ситуации и поднять имущество из подвалов повыше.

В случае ухудшения, на берегу Селенги развернут оперативный штаб. Уровень под два метра может сложиться в ближайшие дни, но это не очень страшно. Напомним, что на низменные участки поймы в Улан-Удэ река выходит при уровне 2 м 30 см. Также в низменных местах в подвалах домов выступает вода. Всех жителей частных домов в низинах призывают в профилактических целях откачать выгребные ямы.

Фото: Номер один