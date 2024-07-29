Происшествия 29.07.2024 в 15:21
«Чего вы это двое на одного?»
В Новосибирске хулиганы с пистолетом напали на прохожего
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске на улице Петухова возле ЖК «Матрешкин двор» двое напали на прохожего. Один из нападавших достал пистолет и выстрелил. Произошло это в ночь на 28 июля.
Очевидцы ночного происшествия рассказали КП-Новосибирск подробности:
— Услышали, как какие-то мужчины орут. Один из них ругал матом прохожего, судя по всему, был пьян. Крики продолжились, потом кто-то из них сказал: «Давай один на один». Тот испугался, потому что был меньше телосложением, и начал отступать, убегая, а нападавший быстрым шагом приближался к нему, — рассказала очевидица событий.
Мужчины обежали дом и вернулись на то же самое место. Но на этот раз к пьяному, который вызывал прохожего на драку, подключились его друзья.
— Они толкнули прохожего на землю — и тут два раза раздался выстрел. Мужчина пытался убежать, но его продолжали толкать, начали избивать кулаками и пинать ногами, — отметила девушка.
По ее словам, из соседнего подъезда, услышав крики, вышел еще один мужчина и начал укорять: мол, что вы вдвоем на одного? Но вскоре прибыла скорая и полиция. Пострадавшего увезли с травмами.
В полиции сообщили, что пистолет у стрелявшего отобрали и отправили на экспертизу.
— Из больницы поступало сообщение о том, что туда привезли 28-летнего мужчину с огнестрельным ранением. На месте сотрудниками был задержан мужчина возраста около 50 лет с пистолетом, который направили на экспертизу. Конфликт произошел около 2.30 часов ночи, его причины и обстоятельства выясняются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Как сообщил источник, у мужчины было травматическое оружие и он имел на него разрешение.
Очевидцы ночного происшествия рассказали КП-Новосибирск подробности:
— Услышали, как какие-то мужчины орут. Один из них ругал матом прохожего, судя по всему, был пьян. Крики продолжились, потом кто-то из них сказал: «Давай один на один». Тот испугался, потому что был меньше телосложением, и начал отступать, убегая, а нападавший быстрым шагом приближался к нему, — рассказала очевидица событий.
Мужчины обежали дом и вернулись на то же самое место. Но на этот раз к пьяному, который вызывал прохожего на драку, подключились его друзья.
— Они толкнули прохожего на землю — и тут два раза раздался выстрел. Мужчина пытался убежать, но его продолжали толкать, начали избивать кулаками и пинать ногами, — отметила девушка.
По ее словам, из соседнего подъезда, услышав крики, вышел еще один мужчина и начал укорять: мол, что вы вдвоем на одного? Но вскоре прибыла скорая и полиция. Пострадавшего увезли с травмами.
В полиции сообщили, что пистолет у стрелявшего отобрали и отправили на экспертизу.
— Из больницы поступало сообщение о том, что туда привезли 28-летнего мужчину с огнестрельным ранением. На месте сотрудниками был задержан мужчина возраста около 50 лет с пистолетом, который направили на экспертизу. Конфликт произошел около 2.30 часов ночи, его причины и обстоятельства выясняются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Как сообщил источник, у мужчины было травматическое оружие и он имел на него разрешение.