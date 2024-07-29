Неопытный сельский вор попался на краже кофе и трех матрасов

Оперативниками уголовного розыска Бурятии раскрыта кража имущества из частного дома в селе Тункинского района. Вора легко удалось вычислить по отпечаткам пальцев, которые он оставил на месте преступления.

Следователем установлено, что 42-летний мужчина взломав навесной замок проник в неохраняемый летний домик.

- Он украл оттуда три матраса, газовый обогреватель, одеяла, две банки кофе и воздушный насос. Ущерб потерпевшая оценила в 20 тысяч рублей. Владельцы имущества постоянно проживают в Иркутской области, а в Тункинский район приезжают на выходные несколько раз в сезон, поэтому узнали о краже лишь спустя несколько дней, - рассказали в МВД республики.

Установить личность грабителя помогли отпечатки пальцев, обнаруженные на месте происшествия.

- Подозреваемый ранее судим не был, однако попадал в поле зрения правоохранительных органов за нарушение общественного порядка. Возбуждено уголовное дело, - добавили в полиции.

Полицейские призывают владельцев частных домов и дачных участков принимать меры по сохранности имущества и уезжая на длительное время, не оставлять дома ценные вещи. Также можно установить в жилище систему видеонаблюдения с использованием смартфона или тревожную сигнализацию с подключением на пульт централизованного наблюдения.

Фото: Номер один