Происшествия 29.07.2024 в 17:33

В Бурятии полицейского посадили на 6 лет за пьяное смертельное ДТП

Следствие и суды продолжались почти три года
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полицейского посадили на 6 лет за пьяное смертельное ДТП
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении старшины полиции из Прибайкальского райотдела, который в пьяном виде насмерть сбил человека.

Само ДТП произошло еще 2 декабря 2021 года. В тот вечер в селе Горячинск 33-летний помощник участкового уполномоченного полиции в пьяном виде ехал домой на автомобиле «Тойота Спринтер». Проезжая по улице Гагарина, он наехал на 32-летнего мужчину, шедшего по обочине с двумя местными жительницами. Пешеход, увидев приближавшийся на высокой скорости автомобиль, в последний момент успел оттолкнуть в сторону своих спутниц, а сам попал под колеса авто и погиб.

После ДТП Следственный комитет Бурятии возбудил в отношении полицейского уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения; повлекшее по неосторожности смерть человека». Сразу после происшествия в МВД Бурятии сообщили, что сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители и начальник райотдела понесут строгую дисциплинарную ответственность.

На расследование дела ушло около десяти месяцев и в конце сентября 2022 года оно поступило в Прибайкальский райсуд. В марте 2023 года суд вынес обвинительный приговор. К какому наказанию приговорили бывшего стража порядка, неизвестно, но как бы то ни было, после жалоб сторон данный вердикт отменили, а дело направили на новое рассмотрение.

Повторное судебное разбирательство проходило с ноября 2023 по апрель 2024 года. Экс-полицейскому вновь вынесли обвинительный приговор – 6 лет в колонии-поселении. Данный вердикт снова был обжалован. По итогам рассмотрения апелляции наказание бывшему правоохранителю ужесточили.

«С учетом характера и степени общественной опасности преступления приговор изменен. Осужденному назначено отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда», - сообщили сегодня в Верховном суде Бурятии.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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ДТП полиция пьяные водители

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