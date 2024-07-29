Происшествия 29.07.2024 в 17:47

В Бурятии размыло федеральную дорогу

Водителей просят воздержаться от поездок
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии размыло федеральную дорогу
В Бурятии ограничено движение транспорта на федеральной трассе «Байкал» в районе села Десятниково. Там сильный ливень размыл дорогу. Сейчас для восстановления проезда задействована бригада дорожных рабочих, сообщает вайбер-чат «Тарбагатай-инфо 24/7».

В связи с происшествием жителей республики просят пока воздержаться от поездок по данному направлению. На данном участке образовалась серьезная пробка.

Фото: «Номер один»
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