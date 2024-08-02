В Тарбагатайском районе Бурятии ввели режим ЧС

В Тарбагатайском районе Бурятии введён режим «чрезвычайная ситуация» муниципального характера. Для пострадавших местных жителей администрация района организовала подвоз бутилированной воды. В местной школе для них развернули пункт временного размещения, вместимостью 800 человек.

Напомним, что в результате ливня в Тарбагатайском районе произошел выход воды на дорожное полотно с 503 по 506 км федеральной автомобильной дороги Р-258, в районе населенных пунктов Десятниково и Большой Куналей.

- Дорожное сообщение не нарушено. Рабочими группами администраций сельских поселений устанавливается ущерб, причинённый дождевыми паводками. По предварительным данным, ливневыми водами подтоплено придомовые территории в трёх населенных пунктах Тарбагатайского района: в Десятниково – 280 участков, в Тарбагатае -10 участков и в Большом Куналее – 200 участков. Течением реки Тарбагатайка смыто два пешеходных моста в Тарбагатае, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии