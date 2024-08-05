Происшествия 05.08.2024 в 09:13

Глава Бурятии подвел первые итоги потопа

Потоками воды смыло километры дорог и девять мостов
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии подвел первые итоги потопа
Вчера вечером глава Бурятии подвел предварительные итоги масштабного подтопления, от которого пострадали районы республики.

«Стихия понемногу отступает. Всего подтоплено 10 домов, 183 приусадебных участка (в которых проживают 471 человек, из них 50 детей), заилено 374 приусадебных участков и 10 домов (с населением 931 человек, из них 128 детей). В различной степени пострадали населенные пункты Горхон, Новоильинск, Илька, Дархита, Челутай-24, Десятниково, Большой Куналей, Тарбагатай, Куготы», - рассказал Алексей Цыденов.

Как сообщил глава, на федеральной трассе «Байкал» размыто три моста, проезд там будет закрыт еще минимум на сутки. Повреждены и требуют восстановления 170 км местных и региональных дорог. Смыты шесть мостов. Смыты 200 метров железнодорожных путей от Тугнуйского разреза до станции Челутай. Размыта дамба Хонхолойского водохранилища (2 млн. куб. метров воды).

На дорогах сейчас активно идут восстановительные работы.


«Продолжаем работу по отсыпке и грейдированию поврежденного участка дороги на р. Тугнуй. Провели обследование моста через реку Суахара, выявлено повреждение опоры. К ремонту приступим сразу, после организации объездной дороги. Приступили к обустройству объездной дороги через р. Хонхолойка, по этой дороге пустим весь транспорт», - сообщил глава Бурятии

Ведутся восстановительные работы в пострадавших селах и поселках. Там задействованы силы местных администраций, помогают и воинские части. Снабжение населения водой и продуктами обеспечено во всех населенных пунктах.

«В части материальной помощи пострадавшим, уже говорил, что повысили выплаты в полтора раза. Также предусмотрели «борщевой набор» для тех, у кого полностью утрачены огороды с посадками, а также компенсации за утрату сельхозживотных (куры, свиньи). Все службы: федеральные, региональные и местные работают в круглосуточном режиме. В целом вода пошла на спад. Справимся», - подвел итог Алексей Цыденов.

Что касается закрытой федеральной трассы, то водителям рекомендовали три пути объезда (см. схему).


Фото: телеграм-канал главы Бурятии
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подтопление

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