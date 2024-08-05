Происшествия 05.08.2024 в 09:41

В Бурятии сирота 16 лет ждет жилье от государства

В 2015 году женщине дали квартиру, но жить в ней оказалось невозможно
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сирота 16 лет ждет жилье от государства
В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту нарушения жилищных прав сироты. По закону, жилье ей должны были дать еще в 18 лет. Сейчас женщине уже 34 года, но она продолжает жить в арендованной квартире.

В 2015 году женщине выделяли квартиру в селе Сотниково, однако из-за допущенных при строительстве нарушений жить в ней было невозможно. Непригодность этого жилья для нормальной жизни была признана, в том числе, судом.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Его председатель Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятии Вячеславу Сухорукову доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.

Фото: «Номер один»
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сироты уголовное дело

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