В Бурятии сокращается число лесных пожаров

В Бурятии за прошедшие сутки ликвидировали 5 лесных пожаров на общей площади 15 478 га - в Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском районах. В том числе потушен крупный пожар в Витимском лесничестве на площади 12 776 га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в республике не обнаружено.На утро 5 августа в Бурятии продолжает действовать 11 лесных пожаров - в Муйском и Северо-Байкальском районах. Их общая площадь составляет 474 га. В тушении задействованы 143 человека и 3 единицы лесопожарной техники.Фото: РАЛХ