В Улан-Удэ 71-летний водитель сбил школьника

В воскресенье, 4 августа, по невнимательности пожилого улан-удэнца пострадал 9-летний мальчик. Он переходил дорогу с велосипедом на разрешающий сигнал светофора.

- Около 6-ти часов вечера в Улан-Удэ 71-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» следовал по улице Иволгинская. На регулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на 9-летнего мальчика, который перекатывал велосипед. Ребенок пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в ГАИ республики.

В результате ДТП школьник получил травмы различной степени тяжести.

Фото: ГИБДД РБ