Происшествия 05.08.2024 в 10:33
В Улан-Удэ 71-летний водитель сбил школьника
9-летний велосипедист переходил дорогу на зеленый свет
Текст: Елена Кокорина
В воскресенье, 4 августа, по невнимательности пожилого улан-удэнца пострадал 9-летний мальчик. Он переходил дорогу с велосипедом на разрешающий сигнал светофора.
- Около 6-ти часов вечера в Улан-Удэ 71-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» следовал по улице Иволгинская. На регулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на 9-летнего мальчика, который перекатывал велосипед. Ребенок пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в ГАИ республики.
В результате ДТП школьник получил травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД РБ