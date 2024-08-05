В Бурятии пьяный водитель перевернул свой мотоцикл

Очередное ДТП с мотоциклистом произошло накануне в Бичурском районе Бурятии. Помимо того, что молодой человек находился за рулем без прав, он был еще и пьян.

- 26-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», не имеющий права управления ТС, следовал в состоянии алкогольного опьянения со стороны села Дунда-Киреть в направлении села Ара-Киреть. Не справившись с управлением, он опрокинулся, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в медучреждение.

Напомним, что ДТП с мотоциклистом в этот же день произошло и в Кяхтинском районе. Не справившись с управлением, 17-летний подросток без прав на мотоцикле въехал в легковой автомобиль. Пострадал при этом его 16-летний пассажир, находившийся во время движения без шлема.

Фото: ГИБДД РБ