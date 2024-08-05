В Бурятии курьера мошенника отправили в колонию на 7 лет

Житель Улан-Удэ предстал перед Октябрьским судом за оказанную помощь мошенникам. По указанию неустановленного афериста, выходящего с ним на связь в Телеграм посредством смс, улан-удэнец забрал у обманутой бабушки 110 тысяч рублей.

В сговор с мошенником из Телеграм мужчина вступил в начале марта 2023 года.

- Согласно преступному плану, аферист звонил гражданам, представляясь сотрудником полиции и лгал о совершении их родственниками или знакомыми ДТП. Далее, во избежание уголовной ответственности за содеянное, он предлагал им заплатить определенную сумму денег. 10 марта мошенник позвонил пожилой жительнице Улан-Удэ и рассказал, что ее дочь совершила ДТП, в котором пострадал человек. Во избежание привлечения ее дочери к уголовной ответственности он предложил ей заплатить 110 тысяч рублей, - рассказали в суде Октябрьского района.

В силу своего преклонного возраста и будучи растерянной, женщина поверила в то, что что разговаривает с сотрудником полиции.

- Переживая за дальнейшую судьбу своей дочери, она передала 110 тысяч рублей улан-удэнцу, выполнявшему роль курьера. После, он через банкомат зачислил 105 тысяч на банковский счет и перевел их неустановленному лицу, а остаток 5 тысяч оставил себе за работу, - добавили в суде.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Суд признал мужчину-курьера виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 4 месяца. Отбывать он их будет в исправительной колонии общего режима.

Фото: loon.site