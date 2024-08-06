Происшествия 06.08.2024 в 10:51

Жителей затопленного района Бурятии настигла еще одна беда

Из-за падения опоры они могут остаться без света
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Текст: Андрей Константинов
Жителей затопленного района Бурятии настигла еще одна беда
Вода пришла в улус Балта. Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»
В улусе Цолга Мухоршибирского района, куда большая вода пришла вчера к вечеру, подтоплено 26 дворов на улицах Восточная и Зонхиева. Как сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7», сейчас в пункте временного размещения находится 15 граждан, в том числе 3 ребенка.

Тем временем вода пришла в улус Балта. По сообщению старосты улуса, вода зашла на улицы Балтинская, Советская и Молодёжная.

Также жителей района предупредили о возможных в течении дня отключениях электроэнергии в населенных пунктах Хонхолой, Тугнуй, Степной, Новоспасск, Шинестуй и Кусоты. Это связано в связи с падением опоры на ВЛ-35кВ в местности Сухара.

«Возможности запитать потребителей по нормальной схеме нет, ПС Тугнуй запитаны от ПС Никольская, ПС Тугнуй не выдерживает нагрузку. Прошу жителей потерпеть и отнестись с пониманием. Опору сейчас нет возможности поставить, после спада воды в реке Сухара опору восстановим», - сообщил представитель Мухоршибирского РЭС.

На федеральной трассе «Байкал» в Мухоршибирском районе дорожники продолжают устранять последствия подтопления, в результате которого пострадали три моста через реки Тугнуй, Сухара и Хонхолойка.

Как сообщили в Минтрансе Бурятии, к концу вчерашнего дня они завершили отсыпку подходов к мосту через Тугнуй. Движение по нему открыто только для технологического транспорта, чтобы специалисты могли проехать до моста через Сухару. Дорожники уже приступили к устройству объездной дороги рядом с ним, сейчас на объекте работает 21 единица техники.

По направлению из Улан-Удэ в сторону Читы закрыто движение транспорта на участке с 543-го по 555-й км трассы Р-258 «Байкал» (мосты через реки Тугнуй и Сухару).

По направлению из Читы в Улан-Удэ мост через Хонхолойку открыт для легкового транспорта в реверсивном режиме: автомобилисты могут проехать из Читы до Мухоршибири. Работы там не останавливаются.

Открыть движение для всех видов транспорта планируется после устройства объездных дорог на всех мостах.


Сейчас актуальные варианты объезда закрытого участка федеральной трассы это:

1. Бада (730 км) – Кижинга – Хоринск - Улан-Удэ.

2. Новокижингинск – Заиграево - Улан-Удэ.

3. Улан-Удэ – Гусиноозерск – Субуктуй - Окино Ключи – Бичура – Мухоршибирь.
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