Жителей затопленного района Бурятии настигла еще одна беда

Открыть движение для всех видов транспорта планируется после устройства объездных дорог на всех мостах.





В улусе Цолга Мухоршибирского района, куда большая вода пришла вчера к вечеру, подтоплено 26 дворов на улицах Восточная и Зонхиева. Как сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7», сейчас в пункте временного размещения находится 15 граждан, в том числе 3 ребенка.Тем временем вода пришла в улус Балта. По сообщению старосты улуса, вода зашла на улицы Балтинская, Советская и Молодёжная.Также жителей района предупредили о возможных в течении дня отключениях электроэнергии в населенных пунктах Хонхолой, Тугнуй, Степной, Новоспасск, Шинестуй и Кусоты. Это связано в связи с падением опоры на ВЛ-35кВ в местности Сухара.«Возможности запитать потребителей по нормальной схеме нет, ПС Тугнуй запитаны от ПС Никольская, ПС Тугнуй не выдерживает нагрузку. Прошу жителей потерпеть и отнестись с пониманием. Опору сейчас нет возможности поставить, после спада воды в реке Сухара опору восстановим», - сообщил представитель Мухоршибирского РЭС.На федеральной трассе «Байкал» в Мухоршибирском районе дорожники продолжают устранять последствия подтопления, в результате которого пострадали три моста через реки Тугнуй, Сухара и Хонхолойка.Как сообщили в Минтрансе Бурятии, к концу вчерашнего дня они завершили отсыпку подходов к мосту через Тугнуй. Движение по нему открыто только для технологического транспорта, чтобы специалисты могли проехать до моста через Сухару. Дорожники уже приступили к устройству объездной дороги рядом с ним, сейчас на объекте работает 21 единица техники.По направлению из Улан-Удэ в сторону Читы закрыто движение транспорта на участке с 543-го по 555-й км трассы Р-258 «Байкал» (мосты через реки Тугнуй и Сухару).По направлению из Читы в Улан-Удэ мост через Хонхолойку открыт для легкового транспорта в реверсивном режиме: автомобилисты могут проехать из Читы до Мухоршибири. Работы там не останавливаются.Сейчас актуальные варианты объезда закрытого участка федеральной трассы это:1. Бада (730 км) – Кижинга – Хоринск - Улан-Удэ.2. Новокижингинск – Заиграево - Улан-Удэ.3. Улан-Удэ – Гусиноозерск – Субуктуй - Окино Ключи – Бичура – Мухоршибирь.