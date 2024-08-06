Происшествия 06.08.2024 в 11:11
«Не бейте, пожалуйста!»
В Новосибирске отец, заступаясь за сына, избил другого ребенка
Текст: КП-Новосибирск
История с избиением новосибирца, вступившегося за своего сына, получила новый поворот. 7-летний сын пожаловался отцу, что его обижают местные мальчики. Они хотели забрать у него самокат. Отец пошел разбираться с обидчиком ребенка, а в итоге сам был избит взрослыми. В деле появилось видео, на нем видно — что избитый мужчина сначала сам применял силу, причем к ребенку. Подробнее в материале КП-Новосибирск.
Конфликт случился во дворе на Забалуева, 70. На детской площадке поссорились ребятишки: один подрезал другого на самокате. В итоге дошло до рукоприкладства. Один из мальчиков позвал папу. Как он бежит на крик ребенка, записала видеокамера. Как и то, что происходит дальше.
- К моему ребенку подбежал отец другого мальчика, схватил за шею и скинул его с велосипеда на землю, - рассказала мама мальчика.
На видео слышно, как отец мальчика орет на ребенка:
- Ты че? Ты, гаденыш, - орет взрослый на ребенка, который уже лежит на земле.
Мальчик плачет:
- Извините, пожалуйста, я больше так не буду! Не бейте, пожалуйста, не бейте!
Дальше диалог разобрать сложно.
- Мой сын не просто испугался, он обмочился от страха. Еще бы — огромный мужик сидел над ним и орал дурниной. Я шла из магазина, когда ко мне подошла соседка и сказала, что ребенка моего избили. С пакетами я понеслась в этот двор. Сын ревел, не останавливаясь. Я попросила его позвать отца, параллельно вызывала полицию, - продолжает рассказ женщина.
С ее слов, мимо шли трое незнакомых мужчин с женщиной. Они спросили у ребенка, что случилось. - Сын сказал: «Этот дядя меня избил» и показал на этого мужика. Они отозвали его поговорить, но на контакт мужчина не шел ни со мной, ни с ними. Считал себя правым. Видимо, решили преподать ему урок и случилась драка. Я пыталась их разнять, но бесполезно, - говорит женщина. – После я отошла, ждала полицию.
Женщина написала заявление и поехала с сыном снимать побои. У ребенка ушибы и ссадины.
- Перед сыном никто не извинился. Сейчас я вожу ребенка к неврологам и психологам. Мужик этот тоже написал заявление в полицию. Я клянусь, что не знаю тех людей, кто его избил. Они просто решили вступиться за моего мальчика, — уверяет мама школьника.
Конфликт случился во дворе на Забалуева, 70. На детской площадке поссорились ребятишки: один подрезал другого на самокате. В итоге дошло до рукоприкладства. Один из мальчиков позвал папу. Как он бежит на крик ребенка, записала видеокамера. Как и то, что происходит дальше.
- К моему ребенку подбежал отец другого мальчика, схватил за шею и скинул его с велосипеда на землю, - рассказала мама мальчика.
На видео слышно, как отец мальчика орет на ребенка:
- Ты че? Ты, гаденыш, - орет взрослый на ребенка, который уже лежит на земле.
Мальчик плачет:
- Извините, пожалуйста, я больше так не буду! Не бейте, пожалуйста, не бейте!
Дальше диалог разобрать сложно.
- Мой сын не просто испугался, он обмочился от страха. Еще бы — огромный мужик сидел над ним и орал дурниной. Я шла из магазина, когда ко мне подошла соседка и сказала, что ребенка моего избили. С пакетами я понеслась в этот двор. Сын ревел, не останавливаясь. Я попросила его позвать отца, параллельно вызывала полицию, - продолжает рассказ женщина.
С ее слов, мимо шли трое незнакомых мужчин с женщиной. Они спросили у ребенка, что случилось. - Сын сказал: «Этот дядя меня избил» и показал на этого мужика. Они отозвали его поговорить, но на контакт мужчина не шел ни со мной, ни с ними. Считал себя правым. Видимо, решили преподать ему урок и случилась драка. Я пыталась их разнять, но бесполезно, - говорит женщина. – После я отошла, ждала полицию.
Женщина написала заявление и поехала с сыном снимать побои. У ребенка ушибы и ссадины.
- Перед сыном никто не извинился. Сейчас я вожу ребенка к неврологам и психологам. Мужик этот тоже написал заявление в полицию. Я клянусь, что не знаю тех людей, кто его избил. Они просто решили вступиться за моего мальчика, — уверяет мама школьника.