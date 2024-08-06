В Бурятии мошенники стали прикрываться судами

Мошенники, похоже, освоили новую схему обмана. Теперь для «развода» жителей республики они стали прикрываться судебной системой.Так, недавно в Верховный суд Бурятии обратился один из участников судебного процесса. Незадолго до разбирательства ему позвонили с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником суда, при этом назвал фамилию, имя и отчество гражданина, сообщил подробности судебного заседания, в том числе номер гражданского дела.Далее мошенник разъяснил, что суд направил гражданину повестку через Единый портал государственных и муниципальных услуг, но для ее получения необходимо сообщить цифровой смс-код, который поступил на его телефон.«Предупреждаем, что сотрудники суда не звонят участникам разбирательства с целью получения каких-либо кодов, паролей и доступа к персональным данным. Такие данные в любом случае нельзя сообщать по телефону никому. В каждом из судебных извещений, которые направляются участникам судопроизводства, указаны телефонные номера, по которым можно уточнить любую информацию, связанную с рассмотрением дела. Просим граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников», - обратились к жителям в Верховном суде Бурятии.Фото: «Номер один»